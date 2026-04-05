Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Don Garber recuerda los primeros planes de David Beckham para llevar la MLS a Miami, una búsqueda que comenzó hace más de una docena de años.

Hubo vuelcos. Hubo cambios. Con el tiempo, también llegó Lionel Messi.

Pero en la ecuación nunca estuvo Miami — hasta ahora.

“Creíamos en Miami. Y Miami creyó en nosotros”, dijo Beckham.

Inter Miami jugó por fin un partido en la ciudad que le da nombre la noche del sábado, al recibir a Austin FC después de más de seis años de tener a Fort Lauderdale como su casa. Garber estuvo allí para el corte de cinta de Miami Freedom Park, un complejo cuya construcción siguen marcha y que necesitó aprobaciones temporales de funcionarios municipales sólo para que el partido del sábado pudiera disputarse.

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