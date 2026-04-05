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Aranda, Díaz y Matz guían a los Rays a vencer 7-1 a los Mellizos

RAYS MELLIZOS
RAYS MELLIZOS (AP)

El mexicano Jonathan Aranda conectó un doble de dos carreras, el cubano Yandy Díaz impulsó dos anotaciones la noche del sábado y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota.

El doble de Aranda destacó una segunda entrada de tres carreras, y Díaz añadió más tarde un triple productor para que Tampa Bay remontara respaldado por una sólida apertura de Steven Matz.

Matz (2-0) permitió una carrera y dos hits en seis entradas, ponchó a ocho y dio dos bases por bolas. Mick Abel (0-2) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras y seis hits en cuatro entradas por los Mellizos.

Díaz cerró la cuenta en la octava con un triple al jardín central que impulsó a Richie Palacios.

Cole Sulser lanzó dos entradas sin permitir carreras, y Mason Englert trabajó una novena en blanco, mientras los lanzadores de los Rays se combinaron para permitir tres hits y recetar 12 ponches.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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