Jackson anota 28 puntos, Landale encesta 4 triples y Grizzlies vencen 116-110 a Timberwolves

Jaren Jackson Jr. anotó 28 puntos y capturó 12 rebotes para liderar un ataque equilibrado, y los Grizzlies de Memphis vencieron el miércoles 116-110 a los Timberwolves de Minnesota.

Jock Landale sumó 20 puntos y diez rebotes a la causa de los Grizzlies, que han ganado cuatro de cinco encuentros y siete de nueve. Jaylen Wells totalizó 17 puntos, Cedric Coward añadió 13 y Kentavious Caldwell-Pope sumó 12.

El español Santi Aldama capturó 11 rebotes.

Julius Randle anotó 21 puntos para los Timberwolves. Donte DiVincenzo contabilizó 19 puntos y 11 rebotes, y Rudy Gobert añadió 16 unidades y 16 tableros, pero Minnesota perdió por segunda vez en nueve partidos. Naz Reid también anotó 16 tantos.

Ambos equipos jugaron sin su máximo anotador. Anthony Edwards de Minnesota se perdió su tercer partido consecutivo debido a una lesión en el pie derecho, y Ja Morant estuvo fuera por los Grizzlies debido a un esguince en el tobillo izquierdo, sufrido en la victoria del lunes, por 121-103 contra los Clippers.

Memphis también jugó sin Cam Spencer, quien se perdió el partido por razones personales. El base había anotado un récord personal de 27 puntos en la victoria en Los Ángeles.

