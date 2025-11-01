Jaguars colocan a Travis Hunter en lista de lesionados, por problemas en la rodilla derecha

Los Jaguars de Jacksonville colocaron a su astro defensivo y ofensivo Travis Hunter en la lista de lesionados el viernes debido a una lesión de rodilla.

El entrenador Liam Coen anunció la medida un día después de que Hunter se lastimó la rodilla derecha durante la práctica. Coen dijo que la lesión se había presentado sin que mediara un contacto — ocurrió mientras Hunter realizaba ejercicios defensivos.

Coen añadió que el equipo "todavía está evaluando" si Hunter podrá jugar nuevamente esta temporada.

"Eso, no lo sé", comentó. "Esto es un pequeño revés para un gran regreso".

Hunter tuvo una actuación destacada durante una derrota ante los Rams de Los Ángeles en Londres. El ganador del Trofeo Heisman 2024 atrapó ocho pases para 101 yardas y un touchdown, y los Jaguars (4-3) planeaban usarlo como su receptor número uno esta semana contra los Raiders de Las Vegas (2-5), en parte porque Brian Thomas Jr. lidera la liga en el rubro de pases soltados.

Ahora, Hunter se perderá cuatro compromisos cuando menos.

"Actualmente estamos evaluando la lesión sólo para determinar el mejor curso de acción a seguir para Travis y para el equipo", dijo Coen. "Me siento mal por el chico, por el joven, por nuestro equipo, por todo. Está de buen ánimo en este momento".

Los Jaguars ya estaban golpeados en la posición de receptor antes de la lesión de Hunter. Tim Patrick (ingle) tuvo una participación limitada en la práctica toda la semana y fue descartado el viernes. Se espera que Thomas (hombro) y Dyami Brown (hombro) jueguen a pesar de haber perdido tiempo esta semana.

"Tengo mucha confianza en estos chicos", dijo Coen. "Es una gran oportunidad para todos nosotros de trabajar un poco a través de la adversidad y que los chicos salgan y rindan a un alto nivel. Definitivamente no es el momento ideal, no es que alguna lesión sea alguna vez en el momento ideal.

Hunter ha participado en un total de 486 jugadas esta temporada, 324 de ellas en la ofensiva. Acumula 162 jugadas a la defensiva.

Suma 28 recepciones para 298 yardas y un touchdown. También tiene 15 tacleadas y tres defensas de pase.

