La Liga Premier explica por qué hay menos partidos el Boxing Day este año

La Liga Premier culpó a la expansión de las competiciones de clubes europeos por la reducción de los partidos del Boxing Day, lo que afecta "una tradición importante en el fútbol inglés".

Únicamente se jugará un partido el 26 de diciembre: Manchester United contra Newcastle. Ocho partidos fueron escenificados en esa fecha el año pasado..

La liga dijo el viernes que la expansión de competiciones como la Liga de Campeones le presenta "varios desafíos".

"Con menos fines de semana disponibles, la liga está limitada con el calendario", afirmó en un comunicado. "Como en años anteriores, y en consonancia con nuestro compromiso con los clubes, se han hecho arreglos especiales para permitir más tiempo entre los partidos jugados durante el período festivo".

La liga aseguró que se jugarían más partidos en el Boxing Day de 2026 porque el día cae en sábado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes