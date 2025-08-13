Jacob López poncha a 9 durante 7 entradas en blanco y Atléticos vencen 6-0 a Rays

Jacob López ponchó a nueve en siete entradas sin permitir carreras, mientras que Colby Thomas y Lawrence Butler impulsaron un par de anotaciones cada uno por los Atléticos, que vencieron el martes 6-0 a los Rays de Tampa Bay.

López (5-6) permitió cuatro hits y no otorgó bases por bolas. El zurdo de 27 años retiró a 11 de los últimos 12 bateadores que enfrentó.

Tyler Ferguson (2-2) lanzó una novena entrada sin carreras y consiguió su segundo salvamento.

Thomas conectó un doble impulsor en la segunda entrada y remolcó otra carrera con un elevado de sacrificio en la cuarta. También en la cuarta, Butler conectó un doble impulsor y añadió un sencillo remolcador en la octava.

Los Atléticos anotaron dos carreras más gracias a un error y un lanzamiento descontrolado.

El abridor de Tampa Bay, Shane Baz (8-9), le siguió el paso a López al principio antes de permitir cinco carreras, cuatro de ellas limpias, en seis hits. Terminó con siete ponches y dos bases por bolas.

Los Rays, que se fueron de 6-0 con corredores en posición de anotar, consiguieron dos hits del cubanol Yandy Díaz y otro par de Brandon Lowe, y terminaron con un total de cuatro inatrapables.

Por los Rays, el cubano Díaz de 3-1. Los dominicanos Junior Caminero de 4-0, Christopher Morel de 3-0. El venezolano Everson Pereira de 4-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 2-0. El mexicano Luis Urías de 4-0. El colombiano Gio Urshela de 3-1.