Bibee logra su primera victoria del año y Guardianes vencen 6-0 a Rangers

Tanner Bibee consiguió su primera victoria de la temporada en su 14ta apertura, al permitir tres hits en ocho entradas para guiar el sábado a los Guardianes de Cleveland a una victoria de 6-0 sobre los Rangers de Texas.

Bibee (1-7), un derecho de 27 años, no había ganado en un récord de la franquicia de 13 aperturas de temporada regular desde que venció a Detroit el 24 de septiembre pasado.

Necesitó 87 lanzamientos para completar ocho entradas, ponchó a tres y dio dos bases por bolas. Bibee ha recibido una carrera o ninguna de apoyo en 10 aperturas previas este año.

Tim Herrin lanzó una novena entrada sin hits para completar la tercera blanqueada de Cleveland, todas como visitante. Texas se fue en blanco por quinta vez —y por cuarta en los últimos 24 juegos de los Rangers.

El dominicano José Ramírez y el venezolano Brayan Rocchio conectaron jonrones por los Guardians.

Jack Leiter (3-5) permitió cinco carreras, igualando su máximo de la temporada, y seis hits en 4 2/3 entradas, con un mínimo de la campaña de dos ponches.

El relevista venezolano de los Rangers Luis Curvelo salió en la octava entrada después de enfrentar a su segundo bateador, Patrick Bailey, quien conectó una línea de 107,7 mph que golpeó el muslo derecho del lanzador.

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