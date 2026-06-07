Brasil supera 2-1 a Egipto y cierra su fogueo mundialista

Con un tanto de Endrick al comienzo del segundo tiempo, Brasil superó el sábado 2-1 a Egipto en un encuentro amistoso entre dos selecciones clasificadas al Mundial, y se declaró listo para buscar su sexta coronación.

Bruno Guimaraes abrió el marcador a los siete minutos pero Mostafa Ziko lo igualó cuatro después. Endrick, el atacante de 19 años que jugó recién con el Lyon cedido a préstamo por el Real Madrid, resolvió a los 52 con un cabezazo el encuentro disputado en el FirstEnergy Stadium, casa de los Browns de Cleveland en la NFL.

Brasil, el único equipo que ha conquistado cinco títulos mundiales, disputó así su último cotejo de fogueo para la Copa del Mundo. Comienza su participación mundialista exactamente dentro de una semana, ante Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey. El 19 de junio se mide con Haití en Filadelfia y el 24 choca con Escocia en Miami para cerrar la actividad en el Grupo C.

Egipto, que forma parte del Grupo G, comienza su aventura mundialista el 15 de junio ante Bélgica en Seattle. Juega el 21 con Nueva Zelanda en Vancouver, Canadá, y termina la primera fase el 26 ante Irán, de vuelta en Seattle.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa