Jackson y Henderson impulsan a Orioles a vencer 6-2 a Webb y Gigantes

Jeremiah Jackson se quedó a un triple de completar el ciclo, Gunnar Henderson conectó un jonrón y los Orioles de Baltimore vencieron la noche del sábado 6-2 a los Gigantes de San Francisco.

Colton Cowser tuvo dos hits y Coby Mayo impulsó dos carreras por los Orioles, que han ganado cuatro de cinco.

Grant Wolfram (1-0) lanzó una entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria, mientras cinco relevistas de Baltimore se combinaron para 4 1/3 entradas en blanco.

Con el marcador empatado 2-2 en la cuarta, un rodado de Mayo para elección del fildeador remolcó al dominicano Leody Tavares con la carrera de la ventaja. Jackson siguió con un doble para impulsar a Mayo.

Jackson conectó un jonrón al jardín izquierdo ante Caleb Kilian en la séptima y pegó un sencillo en la octava.

Henderson puso arriba a los Orioles 2-1 con un jonrón solitario en la tercera, su sexto de la temporada.

El boricua Heliot Ramos tuvo dos hits y dos carreras impulsadas por los Gigantes, que habían hilado su mejor racha de la temporada con tres victorias consecutivas. Logan Webb (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en seis entradas.

El derecho de Baltimore Chris Bassitt, castigado con 10 carreras en 6 1/3 entradas en sus dos primeras aperturas, permitió dos carreras con siete hits en 4 2/3 entradas, mientras realizó 89 lanzamientos.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Arraez de 3-1. ___

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