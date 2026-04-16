Jackson Merrill culmina juego con doblete y Padres superan 7-6 a Marineros

Jackson Merrill conectó un doble de dos carreras para dejar en el terreno a los Marineros y coronar un inning de cinco anotaciones de los Padres de San Diego, quienes superaron el miércoles 7-6 a Seattle e hilaron su séptima victoria.

Por primera vez desde el 14 de junio de 2019, los Padres ganaron un juego tras llegar a la novena entrada perdiendo por cuatro o más carreras.

El mexicano Andrés Muñoz (2-2) entró para abrir la novena y llenó las bases antes de que el dominicano Fernando Tatis Jr. conectara un elevado de sacrificio como bateador emergente. Luis Campusano y el dominicano Ramón Laureano siguieron con sencillos productores que pusieron el encuentro 6-5 con dos outs.

El dominicano Jose A. Ferrer reemplazó a Muñoz y, cinco lanzamientos después, Merrill conectó una línea al jardín izquierdo que terminó el juego.

Alek Jacob (1-0) entró para abrir la octava y lanzó dos entradas sin permitir carreras para conseguir su segunda victoria en las Grandes Ligas. El abridor dominicano Randy Vásquez permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a seis.

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