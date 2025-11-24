Ja'Marr Chase de los Bengals se disculpa por incidente de escupitajo que causó su suspensión

Ja'Marr Chase se disculpó el lunes por escupir a Jalen Ramsey durante el último cuarto de la derrota de los Bengals de Cincinnati ante los Steelers de Pittsburgh el 16 de noviembre.

Chase fue suspendido por la NFL para el partido del domingo. Su declaración de disculpa fue dirigida a su equipo, las organizaciones de los Bengals y los Steelers y a la comunidad de la NFL, pero el destacado receptor no mencionó a Ramsey por su nombre.

"Por favor, sepan que hablo desde el corazón cuando digo que asumo toda la responsabilidad por mis acciones durante el partido del domingo pasado en Pittsburgh", afirmó Chase en la declaración, que fue publicada en las redes sociales. "Lo que hice estuvo mal. Las circunstancias no importan. Mi pasión por el juego no es una excusa. No hay lugar en nuestro deporte ni en la vida para ese nivel de falta de respeto. Quiero disculparme personalmente con todos dentro de la organización de los Steelers de Pittsburgh. Dejé que mis emociones en el momento me superaran."

“Esta ha sido una temporada difícil con algunas derrotas increíblemente duras. Todos hemos estado frustrados. Pero en lugar de actuar con calma, clase y liderazgo, les fallé. Tener que sentarme fuera del partido de ayer hace que mis acciones sean aún más inexcusables”, añadió Chase.

Según la base de datos de la Asociación de Jugadores de la NFL, a Chase se le descontaron al menos 448.333,33 dólares de su salario base como resultado de la suspensión.

Cincinnati perdió 26-20 ante Nueva Inglaterra el domingo y no tuvo a sus dos principales receptores en el campo para la serie final. Tee Higgins sufrió una conmoción cerebral con 4:50 restantes.

Higgins ha sido descartado para el partido del jueves por la noche en Baltimore. Los Bengals (3-8) han perdido ocho de nueve, pero esperan tener de regreso al quarterback Joe Burrow de una lesión en el dedo del pie que requirió cirugía y lo ha mantenido fuera durante nueve partidos.

Chase es cuarto en la liga con 79 recepciones y quinto en yardas recibidas con 861. Lideró la NFL en recepciones, yardas recibidas y recepciones de touchdown la temporada pasada.

