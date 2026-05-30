J.J. Spaun compite en Colonial y cree que todo se alinea para defender el Abierto de Estados Unidos

J.J. Spaun está pensando un poco en su calendario y mucho en su putt mientras pelea por el título en el Charles Schwab Challenge en Colonial.

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos cree que está alineando bastante bien ambas cosas, a tres semanas de intentar defender su primer título grande.

Spaun se disparó con cuatro birdies en sus primeros nueve hoyos antes de un par de bogeys tardíos, para firmar una ronda de 68 golpes, 2 bajo par, que lo dejó en 8 bajo par el viernes, a dos impactos del inglés Jordan Smith y a uno de Hideki Matsuyama y otros tres, tras 36 hoyos en Colonial.

Smith se quedó con el liderato en solitario con un putt de birdie de 31 pies en el par 3 del hoyo 16, salvó el par desde un búnker en el 17 y falló un putt de 9 pies para birdie en el 18 para terminar con 10 bajo par, con una segunda ronda de 65 consecutiva.

“Va a ser una experiencia nueva para nosotros aquí afuera, liderando por primera vez. No voy a forzar nada, no voy a apresurar nada; simplemente voy a ver qué pasa y disfrutarlo”, comentó Smith, un novato del PGA Tour de 33 años que se clasificó a través del DP World Tour y cuyo mejor resultado fue un tercer puesto en el Valpar Championship.

Matsuyama, campeón del Masters de 2021 y con otras 10 victorias en el circuito, y Michael Thorbjornsen entregaron 65 idénticos. Quedaron con 9 bajo par junto a Ryan Gerard (67) y el campeón del Abierto Británico de 2023 Brian Harman (66).

Spaun estuvo acompañado por Akshay Bhatia (65), Russell Henley (66), Brice Garnett (66) y Alex Smalley (67).

A.J. Ewart logró el segundo hoyo en uno en dos días en el par 3 del 16, de 195 yardas —Brandt Snedeker lo embocó de un golpe en la ronda inaugural— y, tras un 70 de apertura, lo siguió con un 63, el mejor registro de su carrera y la vuelta más baja del día. Quedó con 7 bajo par junto a Michael Brennan (66) y Mackenzie Hughes (67).

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