Laura Nolte gana oro olímpico en bobsled; y Humphries Armbruster logra su sexta medalla

La alemana Laura Nolte no dejó que se le escapara la ventaja y nuevamente es campeona olímpica.

Y Kaillie Humphries Armbruster, que podría decir adios a los Juegos Olímpicos en bobsled, encontró el camino al podio por sexta vez, igualando el récord.

Nolte, que hizo mancuerna con Deborah Levi, es ahora campeona olímpica consecutiva del bobsled de dos mujeres, al contener a Lisa Buckwitz para llevarse el oro el sábado en los Juegos de Milán Cortina.

Nolte —ganadora de los últimos cuatro títulos de la Copa del Mundo en bobsled de dos mujeres— consolidó su estatus como la reina actual del deporte, ganando su segunda medalla de oro consecutiva en la prueba de dos mujeres tras completar cuatro mangas en 3 minutos, 48,46 segundos.

Buckwitz, con Neele Schuten en su trineo, fue segunda con tiempo de 3:48.99. Humphries Armbruster y Jasmine Jones —dos madres en el mismo trineo por Estados Unidos— terminaron terceras con 3:49.21. Fue la sexta medalla olímpica para Humphries Armbruster, con lo que igualó la marca de la campeona en monobob Elana Meyers Taylor como la mujer con más medallas en la historia de este deporte.

Alemania tiene ahora seis medallas de bobsled en estos Juegos Olímpicos, mientras que Estados Unidos tiene tres. La brecha podría ampliarse el domingo en la última prueba de deslizamiento de los Juegos de Milán Cortina; Alemania, que ya barrió la carrera de dos hombres, está en posición de hacer lo mismo en la de cuatro hombres después de las dos primeras mangas de esa competencia el sábado.

Y Alemania suma ahora 17 preseas en deportes de deslizamiento, contando bobsled, skeleton y luge, en Milán Cortina —una más que el resto del mundo. Austria tiene cinco, Estados Unidos ahora tiene cuatro junto con Italia, mientras que Gran Bretaña tiene dos y Letonia una.

La carrera de dos mujeres fue, básicamente, por el bronce de cara a la última manga.

Nolte —quien tenía la ventaja, aunque mucho menor, al entrar a la manga final de la competencia de monobob que Meyers Taylor terminó ganando— aventajaba a Buckwitz por 0,35 segundos antes de la última manga. La ventaja de Buckwitz sobre Humphries Armbruster era de 0,19 segundos, y Humphries Armbruster estaba apenas 0,09 segundos por delante de la alemana Kim Kalicki en la lucha por el bronce.

El tiempo final de Kalicki: 3:49.36. No fue suficiente para alcanzar a Humphries Armbruster, quien saltó fuera del trineo y se envolvió junto con Jones en la bandera estadounidense, sabiendo que la medalla era suya.

El recuento actualizado de medallas olímpicas de Humphries Armbruster: tres oros, tres bronces.

Meyers Taylor tiene 41 años, Humphries Armbruster tiene 40. Eso significa que la noche del sábado pudo haber sido la última en el escenario olímpico para ellas —y quizá en cualquier escenario de deslizamiento.

“Ha sido un viaje increíble. Ni siquiera puedo poner en palabras lo que ha significado poder hacer esto durante tanto tiempo”, dijo entre lágrimas Meyers Taylor.

Fue la carrera número 177 —contando Copas del Mundo, campeonatos mundiales, la efímera Serie Mundial de monobob y los Juegos Olímpicos— para Meyers Taylor en el máximo nivel internacional. Tiene 78 medallas en esas carreras, seis de ellas en los Juegos Olímpicos, y fue ganadora ya fuera como piloto o como empujadora en tres décadas distintas.

Y para Humphries Armbruster, quien ganó tres medallas olímpicas por Canadá y ahora tiene tres más por Estados Unidos, las cifras son aún más llamativas: 105 medallas en 218 carreras internacionales de primer nivel, con 49 de ellas como victorias.

Si este es el final, para una, para la otra o para ambas, vaya recorrido el que fue.

