Irving anota 35, Flagg suma 33 y Mavericks propinan a Rockets su 1ra derrota, 116-111

Kyrie Irving anotó 35 puntos, Cooper Flagg sumó 33 y los Mavericks de Dallas remontaron para imponerse el viernes 116-111 a Houston, propinándoles a los Rockets su primera derrota de la temporada, en el partido inaugural de la Copa NBA.

Irving anotó 26 de sus puntos en la segunda mitad, incluido un tiro en suspensión que puso a Dallas arriba de forma definitiva por 102-100 y preparó la escena para unos tensos dos minutos finales.

La derrota de Houston dejó a Memphis, que no jugó, como el único equipo invicto que queda en la liga (5-0).

Kevin Durant anotó 28 puntos, pero el experto en tiros libres —88% acertado en su carrera— falló un par con 1:53 minutos por jugar, cuando los Rockets perdían por dos.

Amen Thompson hizo lo mismo con 42 segundos restantes después de que P.J. Washington, de Dallas, le lanzó el balón directamente para perderlo.

Tras cada par de fallas, Flagg encestó una canasta clave en el otro extremo, incluida una jugada de tres puntos. Irving acertó 12 de 19 tiros de campo, incluidos 5 de 8 desde la línea de 3 puntos, y Flagg terminó con 13 de 19.

Daniel Gafford anotó 18 puntos, incluidos dos tiros libres decisivos con Dallas arriba por uno y 11 segundos por jugar.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes