Washington y Flagg encabezan a Mavericks en victoria 138-133 en tiempo extra sobre los Trail Blazers

P.J. Washington Jr. y Cooper Flagg anotaron 21 puntos cada uno y se unieron en una canasta crucial al final del tiempo extra para ayudar a los Mavericks de Dallas a lograr una victoria de 138-133 sobre los Trail Blazers de Portland el domingo por la noche.

Dallas lideraba 130-129 con 1:39 restantes cuando Flagg capturó el rebote de un triple fallido de Shaedon Sharpe, de Portland, y entregó un pase de salida a Washington para una clavada durante una racha de 6-0 de Dallas.

Daniel Gafford sumó 20 unidades, incluidas siete en el tiempo extra, y fue uno de los siete jugadores de los Mavericks que anotaron doble dígito. Dallas (4-10) rompió una racha de tres derrotas consecutivas con la victoria.

Sharpe anotó un máximo de temporada de 36 tantos para los Trail Blazers (6-7), quienes han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. Deni Avdija anotó 29 antes de salir por faltas con 1:39 restantes en la jugada que resultó en que Gafford encestara dos tiros libres y pusiera a Dallas por delante definitivamente 130-129.

Jerami Grant de Portland anotó 26 puntos en su primera titularidad de la temporada en lugar de Jrue Holiday, quien se ausentó por molestias en la pantorrilla derecha.

Dallas encestó sus siete intentos de campo en el tiempo extra, todos de dos puntos.

Los Trail Blazers igualaron un máximo de temporada al capturar 22 rebotes ofensivos, siete de ellos por Donovan Clingan (11 rebotes en total), lo que resultó en una ventaja de 32-10 en puntos de segunda oportunidad.

Anthony Davis de los Mavericks se perdió su noveno juego consecutivo por una distensión en la pantorrilla izquierda.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes