Intercepción y anotación de T.J. Watt impulsa a Steelers ante diezmados Falcons, 20-13

T.J. Watt se interpuso delante de un pase de Cooper Rush y lo devolvió 35 yardas para un touchdown, lo que abrió un partido muy cerrado, y los Steelers de Pittsburgh iniciaban la era de Mike McCarthy con una victoria 20-13 sobre Atlanta el domingo.

Pittsburgh estuvo lejos de ser dominante en el debut de McCarthy como entrenador del equipo de su ciudad natal, en su reencuentro con Aaron Rodgers. El estelar quarterback y su ofensiva se atascaron durante largos tramos debido a un flujo constante de pases soltados, castigos y oportunidades desperdiciadas que permitieron a los Falcons mantenerse cerca.

Al final, no importó. Atlanta, con Rush como sustituto de los lesionados Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr., pudo generar poco más allá de lo que aportó el corredor Bijan Robinson para arruinar el debut del entrenador Kevin Stefanski.

Robinson acumuló 173 de las 238 yardas totales de los Falcons, pero Rush lanzó dos intercepciones mal tiradas después de ser incorporado al plan a finales de la semana, cuando se resintió la espalda de Tagovailoa. Rush completó 12 de 22 pases para 143 yardas, con un touchdown a Robinson, mientras los Steelers convirtieron ambas intercepciones en touchdowns.

La más dañina llegó temprano en el cuarto periodo, con Atlanta abajo por tres. Rush intentó soltar un pase corto a Robinson en la zona plana, pero Watt lo atrapó y arrancó en dirección contraria.

El cuatro veces All-Pro, que venía de una temporada por debajo de sus estándares, resbaló en el césped a mitad de su devolución antes de ponerse de pie rápidamente y correr hasta la zona de anotación para el segundo touchdown de su carrera de 10 años.

Rodgers comenzó su 22da y última temporada lanzando para 221 yardas y un touchdown al tight end Pat Freiermuth, pero se vio perjudicado por un par de pases soltados por DK Metcalf y por un juego terrestre que hizo poco para quitarle presión.

Los Steelers esperan que McCarthy, el arquitecto de ofensivas de alto octanaje en Green Bay con Rodgers y en Dallas, pueda hacer lo mismo en Pittsburgh. No empezó así, con un partido apretado y entrecortado que recordó a tantos que los Steelers disputaron durante la permanencia de casi dos décadas de Mike Tomlin.

Como en tantos de esos partidos con Tomlin, Pittsburgh encontró la manera gracias a una defensa que brilló incluso con el esquinero Joey Porter Jr. inactivo.

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