Trevor Lawrence lanza 4 pases de TD y Jaguars aplastan por 34-10 a Browns en su debut de temporada

Trevor Lawrence lanzó para 245 yardas y cuatro touchdowns para abrir la temporada de forma muy similar a como cerró el año pasado y los Jaguars de Jacksonville dominaron el domingo para vencer 34-10 a un Cleveland en reconstrucción que arruinó el debut del nuevo entrenador de los Browns, Todd Monken.

Los Jaguars anotaron en seis de sus primeras siete posesiones, con Lawrence conectando con Parker Washington, el novato Josh Cameron, Brenton Strange y Jakobi Meyers para touchdowns. Tres de los cuatro objetivos estaban completamente desmarcados.

Lawrence completó 18 de 23 pases y terminó con un índice de pasador récord en su carrera de 150,6. Fue uno de los mejores quarterbacks de la liga en el tramo final de 2025 mientras guiaba a los Jaguars al título de la AFC Sur.

Jacksonville llegó al otoño como una elección popular para volver a la postemporada y quizá alcanzar su primer Super Bowl. Comenzaron sólido la campaña.

Washington, que como agente libre está en negociaciones contractuales con Jacksonville, hizo una atrapada en zambullida en el primer pase de touchdown de Lawrence y mostró un letrero de “páguenme” a los 42.000 asistentes en el EverBank Stadium.

Lawrence lo hizo ver fácil ante una defensa que traspasó en la temporada baja al ala defensiva cinco veces All-Pro Myles Garrett, y que afrontaba su primera temporada bajo el nuevo coordinador defensivo Mike Rutenberg.

Cleveland tuvo problemas igual de preocupantes del otro lado del balón.

Deshaun Watson, en su primera titularidad en casi dos años, lanzó una intercepción en la primera serie ofensiva. Estuvo cerca de lanzar otra en la segunda posesión del equipo y más tarde recuperó su propio balón suelto para evitar una pérdida.

Cleveland terminó con 272 yardas y dos jugadas destacadas: Raheim Sanders devolvió un kickoff 74 yardas para preparar un gol de campo de 26 yardas en el tercer cuarto, y Watson conectó con Denzel Boston para un touchdown de 46 yardas con 1:52 por jugar.

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