Myles Garrett será operado de la rodilla y se perderá 4 juegos con los Rams, según fuente AP

Se espera que Myles Garrett se pierda al menos cuatro partidos debido a una lesión de rodilla que requerirá cirugía artroscópica, le comentó el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación del estelar cazamariscales de los Rams de Los Ángeles.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció la gravedad de la lesión, indicó que los Rams colocarán a Garrett en la lista de lesionados. El dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP tuvo poca incidencia en la derrota del jueves de los Rams por 27-7 ante los 49ers de San Francisco en Australia.

Garrett será elegible para regresar en la Semana 6.

Los Rams enviaron al cazamariscales Jared Verse y tres selecciones del draft, incluida una de primera ronda en 2027, a Cleveland para adquirir a Garrett este verano. Tras su incorporación al equipo, Aaron Donald, tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP, regresó tras un retiro de dos años para reincorporarse a los Rams, pero no jugó en el partido inaugural de la temporada.

Garrett se perdió gran parte del tiempo de práctica en el campamento de entrenamiento debido a su lesión de rodilla.

The Ringer informó primero sobre la situación de Garrett.

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