Inter remonta y aplasta 6-2 Pisa para ampliar su ventaja en la cima de la Serie A

El líder Inter de Milán se recuperó tras encajar dos goles tempraneros y aplastó el viernes 6-2 a Pisa para abrir una brecha de seis puntos desde la cima de la Serie A.

Una de las mayores sorpresas de la temporada parecía gestar en San Siro cuando el Inter se encontró 2-0 abajo al promediar la primera parte contra un equipo sumido en puestos de descenso y sin victorias en sus últimos 10 partidos de la liga italiana.

Sin embargo, una ráfaga de tres goles en los siete minutos previo al descanso transformaron el partido y encaminaro al Inter a su décimo triunfo en 10 partidos del torneo doméstico.

Pisa se adelantó a los 11 minutos gracias a un momento de inspiración del veterano delantero Stefano Moreo. El pase de Yann Sommer fue deficiente y Moreo aprovechó antes de apuntar desde 35 metros y colocar el balón por encima de la cabeza del arquero suizo.

Stefano duplicó la ventaja de Pisa a los 23 con un cabezazo tras un tiro de esquina.

El Inter recortó distancias de penal siete minutos antes del descanso cuando Piotr Zielinski convirtió un penal después de que Matteo Tramoni tocara el balón con la mano dentro del área.

El artillero argentino Lautaro Martínez igualó con un cabezazo dos minutos después y Francesco Pio Esposito anotó el tercero al filo del descanso cuando remató de cabeza un centro de Alessandro Bastoni.

Federico Dimarco puso el 4-2 a ocho minutos del final, Ange-Yoan Bonny añadió el quinto con una bonita acción individual cuatro minutos después, y Henrikh Mkhitaryan puso cifras definitivas en el tiempo de descuento.

El Inter sacó una ventaja de seis puntos por encima del AC Milan, su rival de ciudad, de nueve por delante del campeón defensor Napoli.

La victoria fue especialmente bienvenida para el Inter dado los cruces del fin de semana. El AC Milan visita al cuarto Roma el domingo, y el quinto Juventus recibe al Napoli el mismo día.

