Real Madrid y Chelsea retoman la Champions con técnicos novatos en temporada de despidos

Real Madrid y Chelsea reanudan su participación en la Liga de Campeones esta semana después del parón invernal con nuevos técnicos que dirigirán en la competición por primera vez.

Los ceses en los banquillos es un tema fuerte en una temporada donde la paciencia se ha agotado en la sala de juntas y 11 de los 36 clubes de la Liga de Campeones han cambiado de entrenador.

Nueve de los 11 fueron despedidos. El último fue Xabi Alonso hace una semana cuando el Madrid lo removió después de apenas siete meses y bien posicionado — en el séptimo lugar — en la clasificación de la Liga de Campeones.

Álvaro Arbeloa, el nuevo timonel, dirigirá apenas el tercer partido de su carrera al recibir a Mónaco el miércoles. La última vez que el Madrid presentó a un estratega novato a mitad de temporada resultó en atino: el nombramiento de Zinedine Zidane en enero de 2016 llevó a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones.

Chelsea reemplazó a Enzo Maresca, el técnico que les sacó campeones del Mundial de Clubes, con Liam Rosenior, quien había llevado al club hermano Estrasburgo a liderar la clasificación de la Conference League de tercera categoría, y recibirá a Pafos el miércoles.

Mónaco y Pafos también han cambiado de entrenadores. Mónaco despidió a Adi Hütter en octubre y acudió a otro equipo de la Liga de Campeones, Union Saint-Gilloise, para atraer a su técnico campeón de la liga belga, Sébastien Pocognoli.

Juan Carlos Carcedo, el español que inició la campaña al mando Pafos, arregló su salida este mes para regresar al Spartak de Moscú. Pafos contrató a Albert Celades, otro español, que fue parte del Real Madrid que ganó la Liga de Campeones en 2002 y más tarde jugó en los New York Red Bulls.

Ajax, Atalanta (quinto en la clasificación) Benfica, Club Brujas, Juventus y Bayer Leverkusen también despidieron a sus técnicos. El Leverkusen echó a Erik Ten Hag antes de que comenzara la Liga de Campeones.

Benfica despidió a Bruno Lage un día después de una derrota en casa en el partido inaugural contra Qarabag y contrató a José Mourinho. El dos veces campeón de Europa fue despedido en Fenerbahce por perder en los playoffs de clasificación ante Benfica.

Pocos se sorprenderían si Tottenham se une a la lista antes de la ronda final de partidos de la fase de apertura de la Liga de Campeones la próxima semana.

Inter-Arsenal

La estabilidad impera en Arsenal y el Inter de Milán, los líderes de la Liga Premier y la Serie A que se enfrentan en el partido de mayor perfil de la semana, uno que enfrenta al primero de la tabla contra el sexto.

El Arsenal de Mikel Arteta es el único equipo con el pleno de seis victorias y ahora regresa al escenario de su única derrota en la fase de liga de la temporada pasada. Entonces, un penal de Hakan Çalhanoğlu fue decisivo en San Siro.

El Inter estuvo a la par de Arsenal durante cuatro rondas en su primera temporada dirigido por Cristian Chivu, pero luego perdió partidos consecutivos contra el Atlético de Madrid y Liverpool.

El Inter probablemente necesita evitar una tercera derrota para mantenerse en camino hacia los octavos de final. La temporada pasada se necesitaron 16 puntos para asegurar un lugar entre los ocho primeros y evitar la ronda de playoffs en febrero.

Man City en el Círculo Ártico

Cuando la UEFA confeccionó el calendario de partidos en el caluroso y húmedo Mónaco en agosto, una pregunta clave era quién tendría que visitar el Círculo Ártico en enero.

La respuesta fue el Manchester City, que jugará en Bodø/Glimt el martes.

Aun así, las temperaturas pronosticadas a la hora del partido están apenas por debajo del punto de congelación en la tarde temprana en la natal Noruega del delantero Erling Haaland.

El Man City, campeón europeo de 2023, ya tiene 13 puntos en el cuarto lugar, a diferencia del drama del último día en enero pasado, cuando necesitaron ganar para entrar en los playoffs de eliminación directa en el puesto 22 de la clasificación.

Lejano oriente

Dos equipos en el lejano oriente de Europa —Qarabag y Kairat Almaty— tienen ambos partidos en casa esta semana porque sus zonas horarias distantes significan que no serán anfitriones en la decisiva última ronda.

Los 18 partidos del 29 de enero deben comenzar simultáneamente para garantizar el juego limpio, a las 9 de la noche en Europa Central, cuando serían la 1 de la mañana en Almaty, Kazajistán.

Aun así, será temprano, a las 4:30 de la tarde en Europa Central cuando Kairat inicie contra Club Brujas a las 8:30 de la tarde hora local el martes. Qarabag recibe al Eintracht Frankfurt en un partido temprano el miércoles.

