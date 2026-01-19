Nico Paz anota dos goles pese a fallar un penal y Como vence 3-0 a Lazio en la Serie A

El volante argentino Nico Paz facturó un doblete pero falló un penal y su Como venció cómodamente el lunes 3-0 a la Lazio en la Serie A, la tercera victoria consecutiva como visitante por el mismo marcador para el equipo dirigido por Cesc Fábregas.

La victoria también dejó a Como a solo dos puntos de la Juventus, ocupante del quinto lugar. La Lazio quedó en el noveno puesto con apenas una victoria en sus últimos seis partidos.

Martin Baturina anotó el primer gol a los dos minutos, aunque el mediocampista croata tuvo suerte de que su disparo se desviara antes de entrar en la red.

Paz brilló en el mediocampo con la elegancia que le valió el premio al Jugador Revelación del Mes de la Serie A en agosto y septiembre, y duplicó la ventaja de Como al promediar la primera parte con un zurdazo desde corta distancia.

El internacional argentino nacido en España vio su penal detenido a los 35 minutos, pero todas formas añadió un segundo gol cuatro minutos después del descanso.

Un exquisito taconazo de Baturina dejó el balón servido para que Paz rematase con precisión desde el borde del área.

Verona sigue en el fondo

Hellas Verona sigue anclado en el fondo de la liga tras un empate 0-0 en Cremonese a primera hora del lunes.

Giovane estuvo cerca de romper el empate para los visitantes, pero el empate extendió a seis partidos la racha sin victorias de Verona.

Verona está empatado con Pisa en 14 puntos y sigue en el último lugar por diferencia de goles. Ambos clubes están a tres puntos de Lecce y Fiorentina.

El punto elevó alCremonese tres lugares para ubicarse como 12do en la tabla.

