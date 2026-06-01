Iniesta ficha con Gulf United, club de 2da división de los Emiratos, para su debut como técnico

Andrés Iniesta ha firmado con el club Gulf United, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, para su primer trabajo como entrenador.

Otrora baluarte del Barcelona y de la selección de España, Iniesta disputó su última temporada como jugador con Emirates Club FC antes de retirarse en 2024.

Según un comunicado del club, Iniesta cuenta con una licencia de entrenador que le permite estar con Gulf United en la segunda categoría, pero sigue en proceso de obtener la Licencia Pro de técnico, indicó el club el lunes.

“Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo”, dijo Iniesta. "El fútbol me lo ha dado todo, y ahora quiero devolver algo a través de la dirección técnica, del aprendizaje y del trabajo diario con jóvenes jugadores que tienen hambre y el talento para llegar lejos”.

Gulf United es conocido por su cantera y por desarrollar a jugadores jóvenes.

“Creo en formar futbolistas de la manera correcta: con paciencia, con una idea clara de cómo debe jugarse y con un cuidado genuino por cada persona. Gulf United comparte esa filosofía, y por eso estoy aquí. Quiero crecer como entrenador, adquirir experiencia real y obtener mi Licencia Pro”, señaló Iniesta.

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