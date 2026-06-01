Marcelo Flores se pierde el Mundial con Canadá tras lesionarse la rodilla derecha

Marcelo Flores se perderá el Mundial con Canadá tras lesionarse la rodilla derecha en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, anunció el domingo su club, UANL Tigres.

Flores, de 22 años, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en una jugada sin contacto a los 77 minutos el sábado, durante la derrota de Tigres ante Toluca.

“Será operado en los próximos días”, informaron los Tigres en un comunicado.

“Son momentos difíciles, solo quería agradecer a todos por sus mensajes. No he estado usando mi teléfono ni revisando mis mensajes, pero prometo responderles a todos y realmente aprecio su preocupación. Volveré más fuerte”, publicó Flores en Instagram.

El cambio de elegibilidad de Flores de México a Canadá se confirmó en febrero, y fue incluido en la convocatoria para el Mundial. Nacido en Georgetown, Ontario, de padre mexicano, Flores disputó tres partidos con la selección mayor de México y necesitó la aprobación de la FIFA para jugar con los canadienses.

Mediocampista ofensivo que formó parte del sistema de fuerzas básicas del Arsenal, Flores jugó una temporada con el Real Oviedo en la segunda división de España, antes de fichar en 2023 con Tigres, de la primera división de México.

Canadá, que coorganiza el Mundial con México y Estados Unidos, debuta el 12 de junio ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, y luego se traslada a Vancouver para los partidos del Grupo B contra Qatar y Suiza.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa