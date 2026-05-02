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Imanaga y Cachorros frenan racha de 27 juegos con hit de Vargas y vencen 2-0 a Diamondbacks

DIAMONDBACKS CACHORROS
DIAMONDBACKS CACHORROS (AP)

Shota Imanaga lanzó siete sólidas entradas y los Cachorros de Chicago cortaron el sábado la racha de 27 juegos seguidos bateando de hit del venezolano Ildemaro Vargas al blanquear 2-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Ian Happ conectó un jonrón, un triple y un doble por los Cachorros, que ampliaron a 10 juegos su racha de victorias en Wrigley Field, la más larga en casa desde 2008.

Vargas había conectado de hit en 24 juegos para comenzar esta temporada y en tres para cerrar la campaña pasada. Se fue de 4-0, mientras los Diamondbacks perdían por tercera vez consecutiva.

Imanaga permitió cuatro hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas en 87 lanzamientos, en su segunda actuación sin permitir carreras de seis entradas o más esta temporada. Brown retiró a los seis bateadores que enfrentó para conseguir su primer salvamento.

Happ abrió la segunda entrada con un jonrón de 399 pies hacia el jardín derecho, ante Ryne Nelson (1-3), su octavo de la temporada. Extendió a 23 juegos su racha embasándose, la más larga activa en las Grandes Ligas.

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Nelson permitió una carrera con cuatro hits en 5 2/3 entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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