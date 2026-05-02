Con octava entrada de 8 carreras Azulejos vencen 11-4 a Mellizos

Kazuma Okamoto conectó su tercer jonrón en dos días, el mexicano Brandon Valenzuela pegó un cuadrangular en una octava entrada de ocho carreras y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado 11-4 a los Mellizos de Minnesota.

El venezolano Lenyn Sosa y Myles Straw también se volaron la barda por Toronto, que logró su mayor cifra de carreras de la temporada para ganar por sexta vez en ocho juegos, pero vio a George Springer salir por una lesión.

Byron Buxton conectó jonrón por los Mellizos por tercer juego consecutivo y el quinto en seis presentaciones, pero el atribulado bullpen de Minnesota volvió a costarle al equipo.

Ocho peloteros de los Azulejos anotaron contra Luis García (0-1) y Anthony Banda antes de que se registrara un out en la octava entrada. Okamoto y Sosa impulsaron carreras con sencillos, y Davis Schneider puso fin a una mala racha de 0 de 27 con un doble de dos carreras antes del batazo de tres carreras de Valenzuela.

En los últimos seis juegos, los relevistas de los Mellizos Twins han permitido 20 carreras en 20 1/3 innings.

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