Ildemaro Vargas dispara par de jonrones y Arizona vence 11-7 a Chicago

El venezolano Ildemaro Vargas disparó dos cuadrangulares e impulsó cinco carreras, Nolan Arenado añadió un jonrón de dos carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron 11-7 a los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles.

Vargas pegó dos vuelacercas en un juego apenas por segunda vez en su carrera de 10 años en las Grandes Ligas. Arenado terminó con cuatro hits y tres carreras impulsadas. El dominicano Geraldo Perdomo y Corbin Carroll sumaron tres hits cada uno.

Los D-backs conectaron tres triples y tres jonrones apenas por tercera vez en la historia de la franquicia, que comenzó en 1998.

Munetaka Murakami, de Chicago, conectó jonrón por quinto juego consecutivo, al disparar un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para empatar un récord de novato de la MLB.

Arizona perdía 2-0 después de una entrada, pero reaccionó para tomar ventaja de 4-2 en la segunda, luego de que Vargas castigó un jonrón de tres carreras que cayó profundo en las gradas del jardín izquierdo. Carroll agregó un sencillo impulsor. Vargas ha conectado de hit en los 17 juegos de esta temporada, la racha más larga para iniciar una campaña en la historia de la franquicia.

Tiene una seguidilla de 20 juegos consecutivos bateando de hit que se remonta a la temporada pasada, que actualmente es la más larga en las Grandes Ligas. El primera base conectó un jonrón de dos carreras en la tercera.

El cubano Miguel Vargas, de Chicago, recortó la diferencia a 4-3 en la tercera con un jonrón solitario que recorrió 428 pies, superando la cerca en la parte más profunda del Chase Field, entre el jardín izquierdo y el central. Colson Montgomery también conectó un guadrangular sin nadie a bordo.

Los Medias Blancas tomaron la ventaja tempranera 2-0 tras una base por bolas con la casa llena del cubano Edgar Quero y un rodado productor de Montgomery. Chase Meidroth y Miguel Vargas abrieron la entrada con sencillos consecutivos.

El venezolano Eduardo Rodríguez, de Arizona (2-0), permitió cuatro carreras en cinco entradas. Anthony Kay, de Chicago (1-1), fue castigado con ocho anotaciones en tres entradas y dos tercios.

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