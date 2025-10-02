Hubbard de Panthers se pierde segundo entrenamiento y está duda para el domingo

El corredor de los Panthers de Carolina, Chuba Hubbard, se perdió su segundo día consecutivo de práctica, lo que genera dudas sobre su disponibilidad para el partido del domingo contra los Dolphins de Miami.

Hubbard jugó con una lesión en la pantorrilla el pasado domingo contra Nueva Inglaterra, pero el entrenador Dave Canales afirmó el miércoles que salió del juego en peor estado que la semana anterior. Canales no habló con los periodistas los jueves, pero se espera que hable sobre el estado de Hubbard cuando el equipo publique su informe de lesiones el viernes.

Se espera que Rico Dowdle comience y maneje la mayor parte del trabajo si Hubbard no puede jugar. Es probable que el novato Trevor Etienne también tenga jugadas. A principios de esta semana, los Panthers promovieron al corredor DeeJay Dallas desde el equipo de práctica para agregar profundidad en la posición.

Hubbard lidera al equipo con 217 yardas por tierra en cuatro juegos y tiene dos recepciones de touchdown. Corrió para 1.195 yardas y diez touchdowns la temporada pasada.

Dowdle corrió para un récord personal de 1.079 yardas y dos touchdowns la temporada pasada para los Cowboys de Dallas. Esta temporada tiene 28 acarreos para 83 yardas y un touchdown en un rol de reserva.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes