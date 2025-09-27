Horwitz conecta dos jonrones y produce cuatro carreras en victoria de Piratas 9-3 sobre Bravos

Spencer Horwitz se fue de 3-3 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas, Tommy Pham añadió un cuadrangular de dos carreras y los Piratas de Pittsburgh vencieron 9-3 a los Bravos de Atlanta el viernes por la noche.

Nick Gonzales, Bryan Reynolds, Nick Yorke y Henry Davis tuvieron cada uno dos de los 14 imparables de Pittsburgh.

Matt Olson y Michael Harris II, quien añadió un doble, conectaron cuadrangulares para los Bravos. El venezolano Ronald Acuña Jr. pegó tres hits.

Horwitz recibió una base por bolas para iniciar el segundo inning y dos lanzamientos después Pham conectó un vuelacercas contra el abridor de los Bravos, Joey Wentz (5-7), para poner la pizarra 2-1.

Horwitz bateó un jonrón para poner el juego 5-2 con dos fuera en el séptimo rollo antes de una demora por lluvia que duró unos 50 minutos, y su cuadrangular de tres carreras destacó en la novena entrada de cuatro carreras de Pittsburgh.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller, permitió una carrera antes de que el relevista dominicano Yohan Ramírez (3-3) entrara con corredores en primera y segunda con dos outs en el tercer inning. Ramírez retiró a Olson, el único bateador que enfrentó, con un foul tip en el tercer strike.

Wentz permitió cuatro carreras y ocho imparables en cuatro entradas.

Los Bravos, que perdieron 4-3 ante Washington el miércoles antes de un día libre el jueves, han perdido dos juegos consecutivos después de una racha de 10 victorias.

Por los Piratas, el dominicano Alexander Canario de 2-0.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 4-3 con con una carrera anotada; y el dominicano Marcell Ozuna de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes