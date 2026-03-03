Hoosiers siguen haciendo historia con récord de nueve jugadores en el Scouting Combine de la NFL

Los Hoosiers de Indiana, campeones nacionales, simplemente siguen haciendo historia.

Los integrantes de los Hoosiers se sintieron como en casa en el evento anual de evaluación de talentos de la NFL menos de dos meses después de ganar su primer campeonato nacional y convertirse en el primer equipo importante de fútbol americano universitario en terminar 16-0 desde la década de 1890.

Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y probable selección número 1 global del Draft de la NFL en abril, encabezó una delegación récord para la escuela de nueve jugadores que viajó una hora al norte del campus, un grupo mucho más grande de lo que normalmente se dirige a Indy.

“Es increíble, porque hace un par de años, no creo que tuviéramos a nadie que viniera aquí”, comentó el safety Louis Moore, quien comenzó su carrera con los Hoosiers y regresó el otoño pasado tras pasar la temporada 2024 en Ole Miss. “Así que el hecho de que tengamos a nueve aquí es algo especial”.

Hace dos años, el linebacker Aaron Casey fue el único representante de Indiana. El año pasado, fueron solamente el quarterback Kurtis Rourke y el liniero defensivo CJ West. Y aunque los Hoosiers todavía quedaron por detrás de Ohio State (15), Texas y Georgia (14), Oregon (12), Ole Miss y South Carolina (11) y el subcampeón nacional Miami (10), está claro que los Hoosiers son un programa en ascenso, con otra sólida clase de transferencias entrantes y con el liniero ofensivo del año de la Big Ten 2025, Carter Smith, de regreso en la escuela.

En abril, podrían romper otro récord de la escuela: el de jugadores seleccionados en un draft. Indiana tuvo siete elegidos en 1976 y seis en 1944. Y el receptor Elijah Sarratt considera que la temporada de Indiana los ha preparado bien para lo que viene.

“Esa fue la primera vez que jugué (16) partidos en la temporada, así que, en cierto modo, jugué una temporada de la NFL”, explicó. “Pero al enfrentarte a esas potencias con las que te cruzas en los playoffs, empezando con Ohio State en el campeonato de la Big Ten y luego pasando por Alabama, Oregon, hasta Miami. Cada fin de semana en la NFL, juegas contra un gran equipo, un equipo que quiere ganar”.

Un mensaje que inspira

Hay pocas dudas de que KC Concepcion, de Texas A&M, es uno de los receptores con más talento del draft.

Pero también quiere servir de ejemplo para otras personas con impedimentos del habla. Concepcion usó el lunes su cuenta en redes sociales para referirse a sus entrevistas esta semana en Indianápolis, al explicar que ha tartamudeado desde que recuerda hablar.

“Esto es parte de mí. Esto es quien soy. No puedo controlar esto”, escribió en parte. “Quiero ser un modelo a seguir para quienes quizá tengan miedo de alzar la voz, quienes quizá tengan miedo y no confíen en sí mismos. Estoy con ustedes. Este fin de semana me ha enseñado mucho sobre mí y sobre la gente aquí afuera en el mundo. Aprecio a todos los que me apoyan y a quienes se han comunicado conmigo después de estas entrevistas”.

En ascenso

Eli Stowers. El quarterback convertido en ala cerrada exhibió plenamente su atletismo en Indy con un salto vertical de 45 1/2 pulgadas que no solo fue el mejor del fin de semana, sino el mejor en la tabla oficial histórica de la NFL. También igualó al receptor abierto Ted Hurst con el mejor salto de longitud de la semana, 11 pies, 3 pulgadas.

Los hermanos Styles. Sonny, el linebacker, no estuvo muy lejos de Stowers con un salto vertical de 43 1/2 pulgadas, un salto de longitud de 11 pies, 2 pulgadas y un tiempo de 4,46 segundos en las 40 yardas, después de registrar 6-5 de estatura y 244 libras. Lorenzo Jr., el safety, marcó 4,27 segundos en las 40 yardas, el mejor en su posición y el segundo mejor de toda la semana.

Mike Washington Jr. Aunque las exestrellas de Notre Dame Jeremiyah Love y Jadarian Price no hicieron nada que perjudicara la probabilidad de que sean los dos primeros corredores seleccionados en abril, Washington presentó sus argumentos para ser el tercero con el mejor tiempo en las 40 yardas entre los corredores: 4,33 segundos.

D'Angelo Ponds. El mejor cornerback en cobertura del campeón nacional Indiana se ha acostumbrado a escuchar a los escépticos cuestionar su tamaño: 1,75 metros, 82,55 kilos. Pero su velocidad y explosividad le han permitido ganar duelos contra algunos de los mejores receptores del país. Les mostró a los cazatalentos por qué es tan bueno con un salto vertical de 43 1/2 pulgadas en el combine. Correrá las 40 yardas en su Pro Day el 1 de abril.

En descenso

Nick Singleton. Es inusual que un invitado al combine llegue con un scooter para la rodilla y una bota ortopédica, pero ese fue el caso del ex corredor de Penn State tras fracturarse un hueso del pie derecho durante la semana del Senior Bowl. No está claro si estará lo suficientemente sano como para participar en el Pro Day de Penn State, aunque Singleton aún espera programar un entrenamiento completo antes del draft.

Carnell Tate. Se espera que la exestrella de Ohio State sea uno de los primeros receptores elegidos el 23 de abril. Pero los cazatalentos ciertamente no esperaban que registrara un tiempo oficial de 4,53 segundos en las 40 yardas. Si bien hubo reportes de que algunos equipos cronometraron a Tate en el rango de 4,45 a 4,47 segundos, al menos Tate tendrá una segunda oportunidad de causar una primera impresión.

Lee Hunter. El enorme tackle defensivo de Texas Tech llegó a la semana del combine proyectado como una de las principales selecciones en su posición. Su sesión de pruebas dejó algunas dudas. Tras registrar el segundo peor tiempo en las 40 yardas entre todos los linieros defensivos (5,18 segundos), tuvo el salto vertical más bajo (21 1/2 pulgadas) y empató con el peor salto de longitud (8 pies, 4 pulgadas) entre los linieros defensivos.

Diego Pavia. Nadie puede cuestionar la productividad ni la dureza de finalista para el Trofeo Heisman. La mayor preocupación para el ex quarterback de Vanderbilt, de 24 años, es el tamaño. Registró 1,77 metros de estatura y 93,98 kilogramos, una complexión que podría hacer que los equipos lo piensen dos veces antes de seleccionarlo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes