Los Lions traspasan a Montgomery a los Texans por Scruggs y selecciones de 4ta y 7ma ronda, dice AP

Los Lions de Detroit traspasaron al corredor David Montgomery a los Texans de Houston a cambio del liniero ofensivo Juice Scruggs, además de selecciones de cuarta y séptima ronda, según una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press el lunes bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado y se oficializará cuando arranque la nueva temporada de la liga.

Detroit envió a un corredor veterano que quería más acarreos a cambio de una profundidad muy necesaria en la línea ofensiva y selecciones adicionales en el draft de la NFL del próximo mes.

Más tarde, los Lions dejaron en libertad al liniero ofensivo Graham Glasgow, de 33 años, quien fue titular en 14 partidos la temporada pasada y quien inició en 136 juegos en Detroit y con los Broncos de Denver desde 2016.

En Houston, Montgomery debería tener la oportunidad de ser titular.

Era suplente y tenía pocas posibilidades de jugar por delante de Jahymr Gibbs, un jugador de Pro Bowl en cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL.

Montgomery terminó con mínimos de su carrera en acarreos (158) y yardas por tierra (716). Aun así, consiguió ocho touchdowns y su promedio de 4,5 yardas por acarreo solo quedó por detrás de su mejor marca personal de 4,6 yardas por intento en 2023, cuando sumó 1.015 yardas y 13 touchdowns por tierra durante su temporada de debut en Detroit.

Montgomery, de 28 años, acumula 6.115 yardas por tierra y 59 touchdowns, además de 1.890 yardas por recepción y cuatro anotaciones, a lo largo de cuatro temporadas con los Bears de Chicago y tres con los Lions.

Sin él en el roster, es probable que Detroit busque incorporar a un corredor suplente en la agencia libre este mes o en el draft en abril.

Houston seleccionó a Scruggs en la segunda ronda en 2023. Podría ser titular como centro o guardia en Detroit, donde renovar una línea ofensiva que alguna vez fue poderosa es una prioridad principal esta temporada baja, después de que la debilidad de esa unidad llevó al equipo a quedarse fuera de los playoffs.

