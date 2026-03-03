Trae Young se alista para su debut con los Wizards el jueves, con minutos limitados

Trae Young parece estar listo para hacer su primera aparición con los Wizards de Washington el jueves.

Young publicó en Instagram una foto suya entrenando con indumentaria de los Wizards y le añadió la fecha “3/5”. Los Wizards tienen previsto recibir a Utah esa noche.

Consultado más tarde el lunes sobre el plan antes de que Washington recibiera a Houston, el entrenador Brian Keefe indicó que el base se encaminaba a estar listo para jugar contra el Jazz. Señaló que probablemente Young estaría limitado a unos 17 a 20 minutos, en su mayoría en la primera mitad.

Young disputó 10 partidos con los Hawks de Atlanta esta temporada, con promedios de 19,3 puntos y 8,9 asistencias, antes de quedar fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps. Los Wizards lo adquirieron a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert en enero.

