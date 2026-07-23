El jardinero derecho de los Bravos, Ronald Acuña Jr., podría volver de la IL en Baltimore

El jardinero derecho venezolano de los Bravos, Ronald Acuña Jr., podría ser activado de la lista de lesionados y regresar a la alineación para la serie de tres juegos del equipo en Baltimore que comienza el viernes, señaló el jueves el mánager de Atlanta, Walt Weiss.

Acuña tiene previsto jugar la noche del jueves con Gwinnett, de Triple-A.

“Solo estamos tratando de que acumule algunos turnos al bate para que el timing esté ahí cuando se incorpore. Sin duda existe la posibilidad de que lo veamos en Baltimore”, señaló Weiss tras la victoria de su equipo por 6-5 sobre los Padres.

Acuña fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en el isquiotibial izquierdo el 9 de junio, la segunda vez esta temporada que esa lesión lo llevó a la IL. Acuña se perdió 15 juegos en mayo por la misma lesión.

“Mucho de esto depende de cómo rinda. Tiene que sentirse bien con su timing y todo eso. Así que espero que conecte un par de hits esta noche y que se sienta bien al respecto”, señaló Weiss.

El MVP de 2023 ha disputado siete juegos de ligas menores durante su asignación de rehabilitación, tres con el equipo afiliado de liga de novatos de los Braves en Florida y cuatro con Gwinnett, de Triple-A. Ha jugado dos veces en los jardines y el miércoles fue bateador designado: se fue de 5-2 con dos carreras anotadas y una base robada, corriendo agresivamente en las bases y dando la impresión de estar al 100%.

“Físicamente, está listo para jugar. Esto se trata de que esté preparado para marcar diferencia cuando llegue aquí”, afirmó Weiss.

Acuña batea para .251/.373/.793 con 15 bases robadas en 53 juegos. Los Braves tienen marca de 37-16 con Acuña en la alineación y de 23-26 sin él esta temporada.

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