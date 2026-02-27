Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Hincha tira al suelo a Lionel Messi al invadir la cancha en amistoso de Inter Miami en Puerto Rico

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI (AP)

Lionel Messi fue derribado por un aficionado y un guardia de seguridad al final del partido amistoso del Inter Miami en Puerto Rico.

Inter Miami enfrentaba el jueves al Independiente del Valle de Ecuador en Bayamón cuando un aficionado corrió hasta el círculo central y sujetó a Messi por la cintura antes de que ambos fueran tirados al suelo por un guardia de seguridad.

Messi no pareció salir lastimado. El astro argentino se levantó de inmediato y caminó hacia otra parte del campo.

El incidente ocurrió alrededor de los 88 minutos del partido de la gira de exhibición. Varios hinchas invadieron el campo del estadio Juan Ramón Loubriel.

El partido estaba programado originalmente para el 13 de febrero, pero se pospuso porque Messi sintió molestias en la pierna durante el anterior partido de exhibición contra Barcelona SC de Ecuador.

Relacionados

Santiago Morales y Messi anotaron a los 16 y 70 minutos, respectivamente, para darle a Inter Miami una victoria por 2-1.

Los reinantes campeones de la liga de Estados Unidos comenzaron su temporada con una derrota 3-0 ante LAFC el sábado pasado. Enfrentarán a Orlando City el próximo domingo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in