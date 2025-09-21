Herrera conecta jonrón y Cardenales retrasan celebración de Cerveceros con victoria 5-1

El panameño Iván Herrera conectó un jonrón de dos carreras, el dominicano José Fermín impulsó tres carreras y los Cardenales de San Luis vencieron el domingo 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Cerveceros habrían asegurado el título de la División Central de la Liga Nacional con una victoria. En cambio, tuvieron que esperar el resultado del juego de los Cachorros de Chicago en Cincinnati.

Matthew Liberatore (8-12) mantuvo a raya a la alineación de Milwaukee, ponchando a seis en cinco entradas mientras permitía solo una carrera. Matt Svanson, Ryan Fernandez y Riley O’Brien se combinaron para cuatro entradas de relevo sin permitir carreras.

Herrera conectó un jonrón de 419 pies sobre el bullpen del jardín izquierdo contra Robert Gasser (0-1) en la tercera entrada. Gasser fue llamado desde Triple-A para hacer su debut de temporada ya que los Brewers colocaron a Brandon Woodruff en la lista de lesionados por una distensión en el dorsal.

San Luis registró solo tres hits, pero también recibió siete bases por bolas.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-0 con una producida y Andruw Monasterio de 4-3.

