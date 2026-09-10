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Henderson y Yelich guían a Cerveceros para completar barrida ante Cachorros

Jim Hoehn
CACHORROS-CERVECEROS
CACHORROS-CERVECEROS (AP)

Christian Yelich conectó un jonrón de tres carreras, Logan Henderson lanzó cinco entradas, en las que toleró dos hits, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida en la serie al imponerse el miércoles 8-6 a los Cachorros de Chicago.

Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras también conectaron jonrones por Milwaukee (91-56), líder de las Grandes Ligas, que amplió también su ventaja sobre los propios Cachorros en la División Central de la Liga Nacional.

Los Cachorros (81-66) anotaron cinco carreras en la novena, comenzando con cuatro bases por bolas otorgadas por Brandon Sproat. El dominicano Abner Uribe entró al relevo y permitió un sencillo impulsor, un rodado productor y un doble de dos carreras de Michael Conforto para poner el encuentro 8-6.

Henderson (10-3) retiró a los primeros nueve bateadores antes de que Pete Crow-Armstrong conectara un sencillo para abrir la cuarta. Crow-Armstrong avanzó con un pasbol, llegó a tercera con un elevado de out y anotó la carrera sucia con un rodado para reducir el déficit a 7-1.

Henderson permitió una carrera sucia con dos hits, ponchó a seis y dio una base por bolas antes de salir tras el sencillo de Carson Kelly abriendo la sexta.

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Kevin Gausman (9-12) permitió siete carreras, seis limpias, con ocho hits en cuatro entradas, incluidos tres jonrones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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