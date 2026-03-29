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Hawks resisten reacción de Kings en el 4to periodo y se imponen 123-113; Snyder llega a 500 triunfos

KINGS-HAWKS
KINGS-HAWKS (AP)

Nickeil Alexander-Walker anotó 27 puntos y los Hawks de Atlanta encestaron 8 de 12 triples en el cuarto periodo para resistir un repunte postrero de los Kings de Sacramento e imponerse el sábado por 123-113.

El entrenador de Atlanta, Quinn Snyder, llegó a 500 victorias en su carrera.

Jalen Johnson sumó 26 puntos y 10 asistencias, mientras que Jock Landale aportó 19 puntos y 13 rebotes para ayudar a que Atlanta consiguiera su 15ª victoria en sus últimos 17 partidos.

Fue el 44º doble-doble de Johnson en la temporada y el primero de Landale desde su debut con Atlanta el 5 de febrero.

Los Kings, que han perdido sus primeros tres partidos de una gira de cuatro encuentros, cayeron a 19-56.

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DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 22 puntos. Maxime Raynaud terminó con 18 puntos y 10 rebotes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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