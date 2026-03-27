Magic frena racha de 6 derrotas al vencer a Kings 111-107 con 30 puntos de Banchero

Paolo Banchero anotó 30 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias, para que el Magic de Orlando cortara una racha de seis derrotas al superar el jueves 111-107 a los Kings de Sacramento.

Banchero registró su tercer partido consecutivo con 30 unidades o más por el Magic (39-34), que durante su mala racha cayó por debajo del corte del minitorneo de repesca en la Conferencia Este. La seguidilla adversa llegó inmediatamente después de una racha de siete triunfos que lo había impulsado al quinto puesto.

Esta fue la 25ª vez en la carrera de cuatro años de Banchero en la que registró al menos 30 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Solo Tracy McGrady (66) tiene más partidos de ese tipo.

Desmond Bane sumó 23 puntos y Jalen Suggs regresó tras ausentarse dos partidos por una enfermedad, con ocho puntos y cuatro asistencias en 34 minutos por Orlando, que quedó en un triple empate con Charlotte y Miami en la lucha por el octavo lugar.

Atlanta (41-32), Toronto (40-32) y Filadelfia (40-33) están apenas por delante, y los seis mejores equipos de cada conferencia tienen garantizado un lugar en los playoffs sin tener que pasar por los partidos del play-in.

DeMar DeRozan terminó con 33 puntos y 11 asistencias por los Kings, que recortaron una desventaja de nueve puntos a poco más de dos minutos del final hasta ponerse 116-115 con un triple de Daeqwon Plowden cuando quedaban 50,4 segundos. Suggs respondió con un triple cuando restaban 27,4 segundos para darle al Magic un margen mayor.

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