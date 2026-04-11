Hawks aseguran un puesto de playoffs y la División Sureste tras apalear a Cavs con 29 de McCollum

CJ McCollum anotó 29 puntos y los Hawks de Atlanta aprovecharon un gran tercer cuarto para aplastar el viernes 124-102 a los Cavaliers de Cleveland, con lo cual aseguraron un pasaje a los playoffs y el título de la División Sureste.

Los Hawks no ganaban el cetro divisional desde 2021, cuando finalmente avanzaron a las finales de la Conferencia Este. Han estado en el minitorneo de play-in las últimas cuatro temporadas.

James Harden anotó 20 puntos por los Cavs, que ya tienen asegurado el cuarto sitio en el Este. Jaylon Tyson regresó tras una ausencia de 10 partidos para ser titular y aportó 15 puntos.

Dyson Daniels sumó 13 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes por los Hawks, el segundo triple-doble en su carrera. Nickeil Alexander-Walker anotó 18 unidades y Jalen Johnson agregó 18 puntos y nueve rebotes antes de quedarse fuera los últimos 10 minutos del partido.

Los Cavs acertaron el 26% de sus intentos desde la línea de 3 puntos.

Los Hawks han ganado 14 de sus últimos 15 partidos en casa de cara a los playoffs.

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