El Departamento de Justicia investiga a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas, informó un funcionario del gobierno.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar por su nombre sobre una investigación en curso y habló bajo condición de anonimato, indicó a The Associated Press que la investigación se centra en “la asequibilidad para los consumidores y en crear condiciones equitativas para los proveedores”.

The Wall Street Journal informó primero sobre la investigación.

La NFL no ha recibido una notificación de que la liga esté siendo investigada, según otras dos personas con conocimiento de la situación. Esas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a pronunciarse sobre posibles asuntos legales.

La investigación se produce en medio de un creciente escrutinio federal sobre la cantidad de dinero que los aficionados están pagando para ver deportes por televisión. La Comisión Federal de Comunicaciones está solicitando comentarios del público sobre el cambio en curso de los deportes en vivo, de los canales de transmisión abierta a los servicios de streaming.

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Reedy informó desde Cleveland y Tucker desde Washington.

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