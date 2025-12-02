Ben Johnson causa sensación al frente de los Bears, líderes de la Conferencia Nacional

Ben Johnson se quitó la camiseta y posó como un fisicoculturista mientras los jugadores gritaban y cantaban en el vestuario después de que los Bears de Chicago vencieran a los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia.

La celebración que se volvió viral ciertamente llamó la atención. Incluso la hija pequeña del entrenador en jefe de Chicago tuvo algo que decir al respecto.

"Mi hija de dos años estaba viendo la pantalla del televisor en casa. Ella señalaba la pantalla, 'Sin camiseta, sin camiseta'. Mi esposa no tenía idea de lo que estaba pasando", dijo Johnson el lunes. "Así fue como sucedió. Creo que cada vez que tienes la oportunidad de alimentar a la ciudad, quieres hacerlo. Así que, hombre del pueblo."

Con su energía contagiosa y una creciente cantidad de victorias, Johnson se está ganando el cariño de la gente de Chicago en su primera temporada como entrenador en jefe. Los Bears (9-3) no solo lideran la División Norte de la NFC, sino que también ocupan el primer lugar en la Conferencia Nacional. Han ganado cinco seguidos y nueve de diez, y tratarán de mantener el impulso cuando visiten a su rival divisional Green Bay (8-3-1) el domingo en un enfrentamiento de los dos mejores equipos del sector.

La victoria de 24-15 en Filadelfia el viernes vino con un bono: perros calientes gratis. En octubre, el Wiener's Circle en el lado norte de Chicago ofreció perros calientes gratis si Johnson se quitaba la camiseta después de una victoria de los Bears. Johnson decidió que el viernes era el momento adecuado para hacerlo.

No falta emoción en Chicago. En el transcurso de un año, los Bears pasaron de despedir al exentrenador Matt Eberflus el día después de una vergonzosa derrota de Acción de Gracias en Detroit, a vencer a los campeones defensores como visitantes en Black Friday.

Han pasado de terminar en el sótano de la división a asegurar una temporada ganadora con cinco juegos restantes. Chicago no ha terminado por encima de .500 desde que el equipo de 2018 ganó la NFC Norte con marca de 12-4. Y con la victoria de Carolina sobre Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles (9-3), los Bears se movieron al primer lugar en la Nacional.

"La importancia de esto en este momento no es mucha", dijo el ala cerrada Cole Kmet. "Mira, sé cómo es todo esto. Estamos en la llamada cima de la montaña ahora mismo, pero esas cosas cambian rápidamente de semana a semana. Lo sentimos después de la semana de Baltimore y podrías sentirlo después de las dos primeras semanas de la temporada".

Chicago dejó escapar una ventaja de 11 puntos en una derrota en el primer partido de la temporada contra Minnesota y fue aplastado la semana siguiente en Detroit. La única derrota desde entonces fue en la semana ocho en Baltimore.

Contra Filadelfia, Chicago tuvo dos jugadores que superaron las 100 yardas por tierra en un juego por primera vez desde Walter Payton y Matt Suhey el 10 de noviembre de 1985, contra Detroit, con Kyle Monangai corriendo para 130 yardas y D'Andre Swift logrando 125. La defensiva sumó dos balones recuperados más a su total líder en la NFL de 26, con la sexta intercepción de Kevin Byard, la mejor de la NFL, y el balón suelto forzado y recuperado de Nahshon Wright en el intento de "tush-push" de Jalen Hurts.

El juego aéreo sigue siendo un área que necesita trabajo. Caleb Williams completó un mínimo de la temporada del 47.2% (17 de 36), el quinto juego consecutivo en el que ha estado por debajo del 60%. Ha sido perjudicado en algunos juegos por pases caídos, y contra Filadelfia, los receptores perdieron el equilibrio algunas veces en lanzamientos bien colocados.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes