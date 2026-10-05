Harris en duda para el debut de temporada regular con Spurs tras lesión en pantorrilla

El ala-pívot de los Spurs de San Antonio, Tobias Harris, se perderá la pretemporada y su participación en el inicio de la temporada regular está en duda después de sufrir una distensión en la pantorrilla izquierda durante el campamento de entrenamiento.

Harris, quien firmó como agente libre el 6 de julio, no participó en el scrimmage anual interno Silver & Black del equipo el domingo.

El ala-pívot de 2,03 metros será reevaluado después del calendario de cinco partidos de pretemporada del equipo.

Funcionarios del equipo indicaron que la presencia de Harris está en duda para el partido inaugural de la temporada regular contra Oklahoma City el 20 de octubre, en una revancha de las Finales de la Conferencia Oeste de la temporada pasada.

Harris firmó un contrato de dos años con San Antonio tras pasar las últimas dos temporadas con Detroit. Promedió 13,3 puntos, 5,1 rebotes y 2,5 asistencias en 27,7 minutos la temporada pasada para ayudar a los Pistons a terminar en la cima de la clasificación de la Conferencia Este.

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