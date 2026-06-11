Hamilton llega segundo al GP de Barcelona y dice tener mejor 'mentalidad' con Ferrari

Es un hecho difícil de digerir para cualquiera que haya seguido la Fórmula 1 durante las últimas dos décadas: Lewis Hamilton no ha subido a lo más alto del podio en casi dos años.

Hamilton, que alguna vez fue dominó la parrilla, tuvo enormes dificultades la temporada pasada. El piloto de 41 años no logró ni un solo podio en su primera campaña con Ferrari, equipo al que llegó procedente de Mercedes, la escudería que le dio los autos con los que ganó seis de sus siete títulos mundiales.

Hamilton no saborea una victoria desde que ganó el Gran Premio de Bélgica en julio de 2024.

Desde ese último triunfo, Hamilton ha disputado 40 carreras —10 con Mercedes y ahora 30 con Ferrari— sin ganar. Terminar primero en la carrera sprint en China el año pasado fue un consuelo menor.

Pero esta temporada, su segunda con Ferrari, ha mostrado señales de un renacer en el fabricante italiano.

Hamilton consiguió su primer podio con Ferrari al terminar tercero en China en la segunda fecha. Luego mejoró con dos segundos lugares consecutivos en Montreal y Mónaco de cara a la carrera de este fin de semana.

Pero hay indicios de que él y Ferrari han vuelto al buen camino y están cerca de sumar a las 105 victorias récord de Hamilton.

Hamilton llega al Gran Premio de Barcelona-Catalunya segundo en la clasificación de puntos, detrás de la sensación adolescente Kimi Antonelli, que tenía apenas unos meses de vida cuando Hamilton debutó en la F1 en 2007 y lo reemplazó en Mercedes.

Hamilton manifestó el jueves en el circuito de Barcelona que ahora tiene una “mentalidad” mejor después de adaptarse a Ferrari.

“Ha sido una gran primera parte de la temporada”, comentó. “Nos ha llevado un buen año conocernos, y creo que de verdad es una buena base sobre la que luego podemos construir”.

Señaló que el equipo ha podido hacer los cambios en el auto que él pidió la temporada pasada, algo que, según dijo, por momentos lo hacía sentir “como si te estuvieras golpeando la cabeza contra una pared”. Entre esos cambios hubo un sistema de frenos completamente nuevo que ha funcionado tan bien que su compañero Charles Leclerc ha solicitado la misma mejora para su auto.

“Pasé de una temporada en un auto que heredé y en el que no tuve ninguna participación, a un auto en el que sí he tenido participación, con elementos del auto que yo había pedido”, explicó. “El equipo escuchó, lo cual ha sido genial”.

El piloto inglés contará con la experiencia de sus seis victorias en España, incluidas cinco consecutivas de 2017 a 2021.

Aun así, el veterano está pensando a largo plazo y le da la ventaja a Antonelli, con su Mercedes más rápido, para la carrera del domingo.

“Creo que va a ser difícil vencer a Mercedes”, afirmó. “Nosotros solo estamos trabajando en enfocarnos en lo nuestro y en tratar de mejorar entre una cosa y otra. Esto apenas comienza”.

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