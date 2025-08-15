Gurriel y Rodríguez conducen a renovados Diamondbacks hacia victoria 8-2 sobre Rockies

El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, el venezolano Eduardo Rodríguez lanzó siete innings, su máximo número de la temporada, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el jueves 8-2 a los Rockies de Colorado.

Arizona mejoró a una foja de 60-62, tras ganar por sexta vez en siete juegos y por novena en 12 compromisos.

Rodríguez (5-7), quien había permitido cinco carreras limpias en cinco episodios y un tercio contra los Rockies cinco días antes, igualó su salida más larga desde octubre de 2023. Concedió una carrera y ponchó a seis.

El venezolano José Herrera conectó un jonrón de dos vueltas en la segunda entrada, y el dominicano Ketel Marte también impulsó dos carreras.

Los Diamondbacks han conectado jonrones en 12 juegos consecutivos, la racha activa más larga en las mayores. Lideran las Grandes Ligas con 24 vuelacercas desde el 2 de agosto.

Brenton Doyle y Kyle Farmer pegaron sendos cuadrangulares por Colorado. Bradley Blalock (1-4) sufrió la derrota, permitiendo siete carreras limpias con cuatro bases por bolas y sin ponches en tres innings y dos tercios.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-2 con tres anotadas, Marte de 4-1 con dos impulsadas. El cubano Gurriel de 4-1 con una anotada y tres producidas. El venezolano Herrera de 3-1 con dos anotadas y dos remolcadas.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-0. El dominicano Warming Bernabel de 1-0.

