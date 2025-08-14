Andújar conecta grand slam y Greene guía a Rojos hacia paliza de 8-0 sobre Filis

El dominicano Miguel Andújar conectó un grand slam y Hunter Greene lanzó seis entradas impecables para ayudar a que los Rojos de Cincinnati arrollaran el miércoles 8-0 a los Filis de Filadelfia.

Otro quisqueyano, Noelvi Marte pegó dos hits y empujó dos carreras por Cincinnati en el juego decisivo de la serie de tres compromisos. Su compatriota Elly de la Cruz consiguió dos hits y anotó dos carreras.

Greene (5-3) permitió tres hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en su primera apertura en las Grandes Ligas desde el 3 de junio. El as derecho había estado fuera de actividad debido a una lesión inguinal.

Filadelfia había ganado cuatro duelos consecutivos antes de perder sus últimos dos juegos en Cincinnati. Los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, terminaron con tres hits.

El zurdo dominicano Cristopher Sánchez (11-4), fue responsable de cuatro carreras, tres de ellas limpias, y siete hits en seis entradas.

Por los Filis, el venezolano Rafael Marchán de 1-0.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 4-2 con dos anotadas, Andújar de 4-2 con una anotada y cuatro producidas, Marte de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Santiago Espinal de 4-0.