McCann y Marte conectan jonrones en el 9º inning para que Diamondbacks derroten a Rangers

James McCann y el dominicano Ketel Marte conectaron sendos vuelacercas con dos outs en una novena entrada de cuatro carreras para que los Diamondbacks de Arizona se impusieran el miércoles 6-4 a los Rangers de Texas.

Los Diamondbacks salieron airosos en un juego que comenzaron enfrentando a su excompañero Merrill Kelly.

Phil Maton (2-4), quien al igual que Kelly fue una adquisición en la fecha límite de canjes hace dos semanas, ponchó a los tres primeros bateadores que enfrentó después de tomar el relevo con dos outs en el octavo capítulo.

McCann conectó luego un jonrón, Blaze Alexander fue golpeado por un lanzamiento y el dominicano Geraldo Perdomo recibió una base por bolas en cuatro lanzamientos antes del 23º jonrón de Marte.

El batazo de 413 pies fue el cuarto hit de Marte en el juego, y llegó después de su jonrón solitario en la novena entrada del duelo del martes por la noche, una victoria de 3-2.

Perdomo conectó un jonrón solitario en el quinto inning del duelo final de la serie, dos entradas después de anotar en uno de los tres sencillos de Marte contra Kelly, quien salió después de seis entradas con una ventaja de 3-2.

John Curtiss (2-0), el tercer relevista de Arizona, permitió un doble impulsor de Josh Jung en el octavo. Andrew Saalfrank trabajó un noveno perfecto para el primer salvamento en su carrera.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Perdomo de 3-1 con tres anotadas y una empujada, Marte de 5-4 con una anotada y cuatro producidas.

Por los Rangers, el dokminicano Ezequiel Durán de 3-0.