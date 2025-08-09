Alexander impulsa 4, Carroll conecta jonrón de 2 vueltas y Diamondbacks vencen 6-1 a Rockies

Blaze Alexander conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, Corbin Carroll añadió un cuadrangular de dos vueltas y los Diamondbacks de Arizona doblegaron el viernes 6-1 a los Rockies de Colorado.

Zac Gallen (9-12) lanzó seis entradas de calidad, en las que permitió apenas una carrera con cuatro hits. Caminó a tres y ponchó a seis.

Arizona ha ganado cuatro de sus últimos seis juegos. Colorado ha perdido cinco consecutivos.

Los D-backs tomaron una ventaja de 3-0 en el primer inning cuando Alexander conectó un doble con dos outs por la línea del jardín izquierdo para vaciar las bases. Aumentó la ventaja de Arizona a 4-1 en el cuarto acto con un jonrón solitario por el jardín derecho.

Carroll puso la situación 6-1 en el quinto capítulo con un imponente jonrón de dos carreras que superó fácilmente la cerca del jardín derecho. Fue el 24º cuadrangular de la temporada para el jardinero elegido al Juego de Estrellas.

El zurdo de Colorado, Austin Gomber (0-6), permitió seis carreras con cinco hits en seis entradas. Caminó a tres y ponchó a tres.

El antesalista de los Rockies, Kyle Karros, hizo su debut en las Grandes Ligas y conectó un sencillo impulsor en su primera aparición al bate. El joven de 23 años es hijo de Eric Karros, quien fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1992 con los Dodgers de Los Ángeles y conectó 284 jonrones en su carrera.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-0. Los dominicanos Warming Bernabel de 4-1 con una anotada, Adael Amador de 2-0.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 2-1 con dos anotadas, Geraldo Pedomo de 3-1 con una anotada. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una anotada. El venezolano Jorge Barrosa de 3-0.