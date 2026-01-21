Guía de playoffs de la NFL: cómo ver, favoritos en apuestas y principales historias

Los Patriots de Nueva Inglaterra están de vuelta en la final de la Conferencia Americana por primera vez desde 2019, con la oportunidad de ganar su séptimo Super Bowl desde 2001.

Esta vez, es Drake Maye como mariscal de campo y Mike Vrabel como entrenador en lugar de la combinación de Tom Brady y Bill Belichick que dominó la NFL durante sus seis títulos.

Lo único que se interpone entre los Pats y un viaje al Super Bowl 60 son los Broncos de Denver y el mariscal de campo suplente Jarrett Stidham, quien se verá obligado a entrar en acción después de que el titular Bo Nix se fracturó un tobillo.

En la Conferencia Nacional, habrá un duelo entre equipos de la División Oeste. Los Seahawks de Seattle, primeros preclasificados, recibirán a los Rams de Los Ángeles. Los rivales de dividieron sus dos duelos durante la temporada regular.

Cada uno ganó un apretado partido en casa.

Aquí hay algunas cosas más que saber ahora que la postemporada de la NFL se reduce a cuatro equipos:

Calendario y resultados de los playoffs de la NFL

Campeonatos de Conferencia (horas del Este de EE.UU.)

NACIONAL

Rams de Los Ángeles (5tos) visitan a Seahawks de Seattle (1ros), domingo, 6:30 de la tarde (Fox)

AMERICANA

Patriots de Nueva Inglaterra (2dos) visitan a Broncos de Denver (1ros), domingo, 3 de la tarde (CBS/Paramount+)

Super Bowl 60

Ganador de la Americana vs. ganador de la Nacional, 8 de febrero, 6:30 de la tarde, Santa Clara, California. (NBC)

Resultados previos

Ronda divisional

Nacional

—Rams de Los Ángeles (5tos) 20, Bears de Chicago (2dos) 17 (tiempo extra)

—Seahawks de Seattle (1ros) 41, 49ers de San Francisco (6tos) 6

Americana

—Broncos de Denver (1ros) 33, Bills de Buffalo (6tos) 30 (tiempo extra)

—Patriots de Nueva Inglaterra (2dos) 28, Texans de Houston (5tos) 16

Fin de semana de comodines

Nacional

—Bears de Chicago (2dos) 31, Packers de Green Bay (7mos) 27

—49ers de San Francisco (6tos) 23, Eagles de Filadelfia (3ros) 19

—Rams de Los Ángeles (5tos) 34, Panthers de Carolina (4tos) 31

Americana

—Patriots de Nueva Inglaterra (2dos) 16, Chargers de Los Ángeles (7mos) 3

—Bills de Buffalo (6tos) 27, Jaguars de Jacksonville (3ros) 24

—Texans de Houston (5tos) 30, Steelers de Pittsburgh (4tos) 6

Favoritos en las apuestas

No es sorprendente que la lesión de tobillo de Nix haya tenido un gran efecto en cómo las casas de apuestas ven el enfrentamiento entre Patriots y Broncos.

Según BetMGM Sportsbook, los Patriots son favoritos por cinco puntos para ganar el campeonato de la Americana y el total combinado está actualmente en 41,5 puntos, lo que sugiere un enfrentamiento defensivo de baja puntuación en Denver.

En la Nacional, los Seahawks en casa son favoritos por 2,5 puntos sobre los Rams mientras que el total combinado está en 47,5 puntos. Los Seahawks no han perdido un encuentro en más de dos meses, aunque esa derrota fue un revés de 21-19 el 16 de noviembre contra los propios Rams.

En cuanto al ganador del Super Bowl, los Seahawks tienen una ligera ventaja con +150, seguidos por los Rams (+220), Patriots (+250) y los Broncos como una apuesta arriesgada (+1300).

La última vez

Un poco de intriga al entrar en la postemporada fue que cinco de los 14 equipos nunca habían ganado un Super Bowl, incluidos los Bills, Panthers, Jaguars, Texans y Chargers. Los Texans y Jaguars nunca han jugado siquiera en un Super Bowl.

Después de dos semanas de duelos de postemporada, esos cinco equipos fueron eliminados. Como resultado, el entrenador de los Bills, Sean McDermott, estuvo entre los diez estrategas de la NFL que perdieron su trabajo tras la conclusión de la campaña regular.

La última vez que los cuatro equipos restantes ganaron el Super Bowl fue relativamente reciente. Los Rams se coronaron tras la temporada 2021, mientras que los Patriots (2018), Broncos (2015) y Seahawks (2013) también han ganado en los últimos doce años.

