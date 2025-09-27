Guardianes siguen compartiendo cima divisional tras caer 7-3 ante Rangers

El mexicano Alejandro Osuna conectó un jonrón de tres carreras en el primer inning, el novato Jack Leiter igualó su récord personal con diez ponches y los Rangers de Texas vencieron el viernes 7-3 a los Guardianes de Cleveland.

Los Guardianes (86-74) se mantuvieron empatados con Detroit en el liderato de la División Central de la Liga Americana después de que los Medias Rojas de Boston remontaron para superar 4-3 a los Tigres.

Cleveland tiene todavía un número mágico de dos. Cualquier combinación de triunfos de los Guardianes o derrotas de Detroit que sume dos permitirá que Cleveland asegure un lugar en la postemporada.

Los Astros se enfrentaban más tarde a los Angelinos de Los Ángeles. Cleveland también tiene un número mágico de dos respecto de Detroit para asegurar la división.

Si Cleveland y Detroit terminan empatados después de los juegos del domingo, los Guardianes ganarían la División Central de la Liga Americana debido a una ventaja de 8-5 en la serie de duelos directos en la temporada y albergarían una serie de comodines a partir del martes.

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras al prado central en la primera entrada por los Guardianes, quienes han perdido juegos consecutivos por primera vez desde el 2 de septiembre.

Leiter (10-10) continuó su dominio sobre Cleveland después de lanzar siete entradas en blanco con diez ponches el 23 de agosto.

La derrota fue para Slade Cecconi (7-7).

Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 2-1 con una anotada y una empujada, Osuna de 4-1 con una anotada y tres impulsadas. El dominicano Ezequiel Durán de 4-0.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Gabriel Arias de 4-2 con una remolcada, Brayan Rocchio de 3-1.

