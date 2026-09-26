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Torkelson se queda cerca del ciclo y Tigres aguantan para vencer 8-7 a Piratas

Dave Hogg
PIRATAS-TIGRES
PIRATAS-TIGRES (AP)

Spencer Torkelson se quedó a un sencillo de completar el ciclo, Jackson Jobe permitió dos carreras en 5 1/3 entradas y los Tigres de Detroit vencieron la noche del viernes por 8-7 a los Piratas de Pittsburgh, después de estar cerca de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Detroit ganaba 8-2 tras siete entradas, pero sencillos productores de Nick Gonzales y Ryan O’Hearn y un jonrón de tres carreras de Rafael Flores Jr. acercaron a los Piratas a una carrera en la octava.

Pittsburgh (81-79) necesita una victoria para lograr su primera temporada ganadora desde 2018.

Jobe (3-3) permitió tres hits y dos bases por bolas, y ponchó a ocho. Regresó en agosto tras una cirugía Tommy John y terminó con una efectividad de 3,91 y 51 ponches en 46 entradas.

Kenley Jansen lanzó la novena para conseguir su salvamento número 498, el 22do en 28 oportunidades esta temporada.

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Bubba Chandler (9-9) permitió seis carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en 2 2/3 entradas.

Dillon Dingler conectó un sencillo de dos carreras, con lo que elevó a 91 su total de carreras impulsadas, la cifra más alta de su carrera.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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