Grizzlies superan 110-105 a Jazz para su 2da victoria en 4 juegos ante Utah

Cedric Coward sumó 16 puntos y 11 rebotes para liderar a los Grizzlies de Memphis a una victoria por 110-105 sobre el Jazz la noche del lunes — su segunda en cuatro partidos ante Utah.

Ty Jerome, quien llegó a la noche como líder anotador de la NBA, se quedó en 15 puntos al encestar 4 de 15 en tiros de campo después de registrar 45 unidades contra Utah en el partido inaugural de la temporada, pero también repartió ocho asistencias. Jaylen Wells aportó 14 tantos, mientras que Cameron Boozer y Jerami Grant añadieron 13 cada uno para ayudar a los Grizzlies a mantenerse invictos.

Keyonte George encabezó al Jazz con 26 puntos. Ace Bailey registró 17 tantos y 10 rebotes, mientras que Darryn Peterson agregó 14 unidades. Mo Bamba tuvo 14 puntos y siete rebotes en su debut de la temporada.

El Jazz jugó la mayor parte del partido sin dos de sus tres máximos anotadores después de que Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. sufrieran lesiones temprano en la primera mitad y no regresaran.

Memphis ganaba por 16 al final del tercer cuarto después de que Quinten Post, Cam Spencer y Coward encestaran triples en tres posesiones consecutivas para poner a los Grizzlies arriba 87-71.

Utah firmó una racha de 15-3 para dejarlo en un partido de una sola posesión en el cuarto periodo, al ponerse 102-101 con una jugada de tres puntos de George cuando quedaban 3:37. Dos canastas consecutivas de Jerome evitaron que el Jazz tomara la delantera.

Utah volvió a acercarse a uno con una clavada de Bamba con 1:01 por jugar, antes de que Wells y Jerome encestaran tiros libres en el último minuto para asegurar el triunfo. ___

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